Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8421 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8421 1 австралийский доллар AUD 1,0993 1 аргентинский песо ARS 0,0048 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3495 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0931 100 южнокорейских вон KRW 0,1305 1 чешская крона CZK 0,0754 100 чилийских песо CLP 0,1915 1 китайский юань CNY 0,2342 1 датская крона DKK 0,2469 1 грузинский лари GEL 0,6305 1 гонконгский доллар HKD 0,2178 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1066 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1607 1 швейцарский франк CHF 1,9131 1 израильский шекель ILS 0,4483 1 канадский доллар CAD 1,2404 1 кувейтский динар KWD 5,5087 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,361 1 мексиканский песо MXN 0,0982 1 молдавский лей MDL 0,095 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1566 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4185 1 российский рубль RUB 0,019 1 сингапурский доллар SGD 1,2581 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2548 1 турецкая лира TRY 0,0593 1 тайваньский доллар TWD 0,0533 1 таджикский сомони TJS 0,1557 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0468 100 японских йен JPY 1,1237 1 новозеландский доллар NZD 1,0163

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