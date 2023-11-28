Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос на более чем 88% - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос на 88,31 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Усилия по укреплению азербайджано-туркменских торговых отношений дают многообещающие результаты. В январе-октябре 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарооборот между нашими странами вырос более чем на 88%, что означает почти десятикратный рост за последние два года. В ходе Туркмено-азербайджанского бизнес-форума мы призвали бизнес обеих стран сохранить эту положительную тенденцию, оценить взаимные инвестиционные проекты и активно включиться в сотрудничество", - говорится в публикации.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот страны с Туркменистаном в январе-октябре 2023 года составил 710,388 миллиона долларов США, а в аналогичный период прошлого года - 377,243 миллиона долларов.

Отметим, что по итогам 2022 года товарооборот составил 535,397 миллиона долларов США.

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