Названа выплаченная в течение 2 дней сумма компенсации вкладчикам "Muğan Bank"

БАКУ /Trend/ - В течение первых двух дней процесса выплаты компенсаций по защищенным вкладам в ОАО "Muğanbank", находящемся в процессе ликвидации, 2 983 защищенным вкладчикам банка была произведена компенсационная выплата в размере 100 миллионов 951 тысячи манатов.

Как сообщили в среду Trend в Азербайджанском фонде страхования вкладов, это составляет около 50 процентов от предполагаемой суммы компенсации по банку.

"Еще раз напоминаем вкладчикам, что предоставление компенсационных выплат будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, и оснований для беспокойства по этому поводу нет.

Подробную информацию о процессе выплаты компенсаций вы можете получить на сайте Фонда страхования вкладов", - говорится в сообщении фонда.

Отметим, что Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к выплате компенсаций защищенным вкладчикам ОАО "Muğan Bank". Компенсационные выплаты осуществляются через ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (ABB) и ОАО "Kapital Bank".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!