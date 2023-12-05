В Азербайджане снизился темп инфляции – Али Асадов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сохранилась макроэкономическая стабильность, снизился темп инфляции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

А.Асадов отметил, что валютные резервы Азербайджана составили 68,3 миллиарда долларов США, что составляет 97 процентов ВВП.

"В результате антиинфляционных мер правительства и регулирования курсовой устойчивости, темпы инфляции снизились. Прогнозируется, что в 2024 году инфляция будет однозначной. Меры по предотвращению и поддержанию инфляции на приемлемом уровне будут продолжены", - подчеркнул он.

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