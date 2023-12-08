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В Азербайджане будет создана Палата оценщиков

Экономика Материалы 8 декабря 2023 12:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана Палата оценщиков

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана Палата оценщиков.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об оценочной деятельности" (третье чтение), который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, Палата оценщиков является некоммерческим юридическим лицом, созданным на основе обязательного членства оценщиков и осуществляющим свою деятельность на основе принципа самоуправления.

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