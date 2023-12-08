БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана Палата оценщиков.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об оценочной деятельности" (третье чтение), который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, Палата оценщиков является некоммерческим юридическим лицом, созданным на основе обязательного членства оценщиков и осуществляющим свою деятельность на основе принципа самоуправления.

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