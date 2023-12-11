Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана существенно выросли - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,337 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он подчеркнул, что налоговые поступления в госбюджет выросли на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министр также отметил, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 18,9 процента и достигли 9.015 миллиарда манатов.

"Эта положительная тенденция подчеркивает эффективность налоговой политики страны, играющей решающую роль в поддержании экономического роста путем обеспечения устойчивой динамики налоговых поступлений от ненефтегазового сектора", - говорится в публикации.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов (рост на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом). В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!