Крайне важно ускорение процесса импортозамещения - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - В импорте продовольственных товаров зафиксирован рост.

Об этом сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает во вторник Trend.

"За первые 10 месяцев этого года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 37 миллиардов 367 миллионов долларов. Экспорт составил 23 миллиарда 193 миллиона долларов, а импорт - 14 миллиардов 174 миллиона долларов. За это время импорт вырос на 4,6 процента, а экспорт снизился на 7,7 процента", - сказал Байрамов.

По его словам, более низкие по сравнению с предыдущим годом цены на энергоносители снизили стоимость экспорта. Однако тенденция роста импорта сохранилась. "То есть по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года мы ввезли больше продукции. Импорт забирает валюту из страны, а экспорт приносит валюту. В связи с этим увеличение объема импорта нежелательно с точки зрения оттока валюты. В этот период также был отмечен рост импорта продуктов питания. Импорт говядины увеличился на 93,3 процента, сигарет - на 48,9 процента, мучных кондитерских изделий - на 12,7 процента, шоколада и шоколадных изделий - на 12,6 процента, свежих овощей - на 4,9 процента. Последние статистические данные показывают, что крайне важно ускорение процесса импортозамещения. В частности, необходимо устранить зависимость от импорта за счет расширения местного производства продуктов питания", - сказал депутат.

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