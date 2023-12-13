ЦБ Азербайджана предупредил население о новых случаях мошенничества

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по борьбе с незаконной деятельностью и мошенничеством на рынках капитала, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уделяет особое внимание регулярному информированию населения, в том числе инвесторов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации, распространенной Центральным банком Азербайджана.

Было отмечено, что в последнее время за пределами страны предпринимаются попытки новых случаев мошенничества.

"В результате исследований, проведенных на основе поступивших в ЦБА обращений граждан, выяснилось, что неизвестные лица через социальные сети пытаются присвоить денежные средства граждан под видом предоставления инвестиционных услуг, обещая высокую прибыль от имени инвестиционной компании "Maryam Invest".

Мошенники заявляют, что указанная компания получила лицензию от Центрального банка Азербайджанской Республики, и, пытаясь завоевать доверие граждан на основе поддельных документов, побуждают их инвестировать в предоставленные ими счета в иностранных банках", - говорится в сообщении ЦБА.

Центральный банк еще раз призвал граждан быть осторожными и не обманываться на подобные предложения мошенников, а также использовать официальную веб-страницу ЦБА (https://www.cbar.az/page-200/investment-companies) для уточнения законности деятельности лиц, предлагающих эти услуги, и списка лиц, имеющих лицензию, прежде чем пользоваться инвестиционными услугами, чтобы избежать широкого распространения таких случаев.

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