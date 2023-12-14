В МЭА назвали ожидаемые объемы инвестиций в "зеленую" энергетику до 2030

МЕРСИН /Trend/ - Международное энергетическое агентство ожидает около 1,7 триллионов долларов США инвестиций в "зеленую" энергетику к концу 2023 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал аналитик МЭА во время семинара для журналистов в городе Мерсин.

"В этом году мы ожидаем около 1,7 триллиона долларов инвестиций в чистую энергетику по сравнению с примерно 1 триллионом в 2017 году. До 2030 года, исходя из одного из сценариев развития МЭА, этот объем может составить чуть больше 2 триллионов. При этом, при развитии сценария нулевых выбросов (NZE), объем инвестиций составит более 4 триллионов", - отметил он.

Представитель МЭА также упомянул, что в прошлом году выбросы углекислого газа составили около 37 гигатонн.

"В рамках Парижского соглашения 2015 года многие страны приняли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов. Это привело к заметному снижению объема выбросов, связанных с энергетикой. Тем не менее, мы все еще находимся далеко от реализации заявленных обязательств, особенно в контексте поставленных целей к 2030 году и тем более к 2050 году", - подчеркнул он.

Эверхарт объяснил, что сокращение разрыва в достижении нулевых выбросов кажется еще более сложной задачей, поскольку, несмотря на некоторый прогресс, ясно, что предстоит долгий путь для достижения этих целей.

Отметим, что с 13 по 15 декабря в Мерсине проходит семинар для журналистов, посвященный техническим и экономическим аспектам различных типов чистых источников энергии, а также тому, как они могут взаимодействовать в будущих низкоуглеродных энергетических системах.

Семинар организован Британским New Nuclear Watch Institute в сотрудничестве с Ассоциацией атомной промышленности Турции, а также турецкой компанией Sustainable Enerji Projeler.

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