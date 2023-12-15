Атомные станции являются наиболее надеждым источником экологически чистой энергии - IBNI

МЕРСИН /Trend/ - Атомные электростанции являются самым надежным источником экологически чистой энергии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Международного банка ядерной инфраструктуры (IBNI) Дэниел Дин во время семинара для журналистов в турецком городе Мерсин.

Дин подчеркнул, что ядерная энергетика выделяется как источник энергии с одним из самых низких выбросов углерода в течение жизненного цикла.

"Тем не менее, несмотря на то, что выбросы во время строительства и производства минимальны, они существуют. Атомная энергетика выделяется как наиболее надежная форма производства энергии, демонстрируя невероятно высокие коэффициенты мощности, часто достигающие 90 процентов и выше. Для достижения более широких целей декарбонизации необходимо разнообразить энергетику. Такие формы снабжения энергии, как водород и опресненная вода, имеют важное значение в наши дни и ядерные технологии становятся универсальным решением, способным обеспечить эти различные виды энергии", - отметил он.

Дин подчеркнул, что когда дело доходит до достижения как национальных, так и глобальных целей в области чистой энергетики, ядерная энергетика предлагает больше, чем просто низкоуглеродную энергию.

"Универсальность ядерной энергетики проявляется в удовлетворении различных энергетических потребностей, будь то спрос на растущее потребление электроэнергии, электрификация экономики, промышленное тепло, системы централизованного отопления и охлаждения или растущая потребность в водороде в низкоуглеродной энергетике. Кроме того, ядерная энергетика может способствовать производству опресненной воды, демонстрируя ее адаптируемость к широкому спектру критически важных энергетических потребностей", - добавил он.

Отметим, что с 13 по 15 декабря в Мерсине проходит семинар для журналистов, посвященный техническим и экономическим аспектам различных типов чистых источников энергии, а также тому, как они могут взаимодействовать в будущих низкоуглеродных энергетических системах.

Семинар организован Британским New Nuclear Watch Institute в сотрудничестве с Ассоциацией атомной промышленности Турции, а также турецкой компанией Sustainable Enerji Projeler.

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