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В Азербайджане вступает в силу Кодекс конкуренции

Экономика Материалы 1 января 2024 12:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане вступает в силу Кодекс конкуренции

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- С 1 января в Азербайджане вступает в силу Кодекс конкуренции.

Данный кодекс состоит из 12 глав и 84 статей.

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

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