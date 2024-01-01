БАКУ/Trend/- С 1 января в Азербайджане вступает в силу Кодекс конкуренции.

Данный кодекс состоит из 12 глав и 84 статей.

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.