Объявлена чистая прибыль ООО "Азерпочт" за 2023 год

БАКУ /Trend/ - В 2023 году ООО "Азерпочт" получило чистую прибыль в размере 4,6 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

Он отметил, что в прошлом году операционная прибыль (EBITDA) ООО "Азерпочт", подведомственного министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, составила 11,5 миллиона манатов, а чистая прибыль - 4,6 миллиона манатов.

"За прошедший год доходы и расходы ООО увеличились почти на 10 процентов и достигли 72,3 миллиона манатов и 67,5 миллиона манатов соответственно.

Основная часть роста расходов пришлась на заработную плату. Это также связано с увеличением минимальной заработной платы на 17 процентов в начале 2023 года", - добавил И.Мустафаев.

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