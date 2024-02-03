В 2023 году увеличился сбор таможенных платежей в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванском главном таможенном управлении Государственного таможенного комитета состоялось мероприятие, посвященное работе, проделанной в течение 2023 года, и предстоящим задачам в текущем году.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном таможенном комитете, начальник Главного управления, генерал-майор таможенной службы Вугар Алиев проинформировал персонал о вопросах, обсуждаемых на заседании коллегии Государственного таможенного комитета по итогам 2023 года, и о предстоящих целях. Было отмечено, что работа, проделанная в течение прошлого года в Нахчыванской Автономной Республике по реализации государственной политики в области таможенного дела, достигнутые успехи напрямую связаны с реформами, проведенными в таможенных органах за последний период.

"Заместитель начальника Главного управления Рашад Байрамов выступил с отчетным докладом о проделанной работе в 2023 году. Было подчеркнуто, что за прошлый год объем импортных операций, зарегистрированных Главным таможенным управлением Нахчывана, составил 130 миллионов 906 тысяч долларов США, а объем экспортных операций - 14 миллионов 601 тысячу долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем импорта увеличился в 1,04 раза, а объем экспорта - в 1,5 раза.

Также за прошедший год Главным таможенным управлением Нахчывана по архивированным декларациям и зарегистрированным транспортным средствам были собраны таможенные платежи в сумме 103 миллиона 641 тысяча манатов. Таким образом, собранные таможенные платежи превысили на 45 миллионов 234 тысячи манатов (или 44 процента) показатель 2022 года. В 2023 году при прогнозе в 64 миллиона 494 тысячи манатов, определенном Главным управлением, собрано и перечислено по назначению 90 миллионов 501 тысяча манатов, годовое прогнозное задание выполнено на 140,3 процента.

Всего Главным управлением в бюджет Нахчыванской Автономной Республики перечислены средства на сумму 13 миллионов 141 тысячу манатов (11 миллионов 985 тысяч манатов против прогноза в 1 миллион 150 тысяч манатов по дорожному налогу, определенного законом "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2023 год" и "Государственная пошлина за бланк "Разрешение"" - 1 миллион 156 тысяч манатов против прогноза в 270 тысяч манатов), что составило 7,1 процента доходов бюджета Нахчыванской Автономной Республики, собранных в течение 2023 года.

В результате принятых мер по погашению задолженности, возникшей из-за товаров, экспортируемых через консигнацию, на счета юридических и физических лиц в уполномоченном банке в общей сложности было обеспечено перечисление ста процентов задолженности в размере 8 миллионов 976 тысяч долларов США. В течение 2023 года количество транспортных средств, въезжающих в Нахчыванскую Автономную Республику транзитом, составило 133 тысячи 197 единиц, выезжающих транзитных транспортных средств - 132 тысячи 520 единиц, въезжающих в страну - 83 тысячи 82 единицы, выезжающих из страны - 83 тысячи 505 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 2023 году количество транспортных средств, перемещающихся транзитом по территории Нахчыванской Автономной Республики, увеличилось на 81 тысячу 668 единиц (в 2,6 раза).

На мероприятии начальник оперативно-следственного управления Главного управления Новруз Гаджиев отметил, что в 2023 году таможенными органами Нахчыванской Автономной Республики было выявлено 64 факта преступлений, подчеркнув, что было возбуждено 60 уголовных дел о контрабанде наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а в общей сложности по этим фактам было изъято 568 килограммов 585 граммов героина, 144 грамма гашиша, из незаконного оборота изъято 118 граммов марихуаны, 112 граммов опиума, 145 граммов психотропных веществ, 136 граммов сильнодействующих веществ.

По сравнению с показателем прошлого года выявлено на 1 422 дела больше (всего выявлено 1643 административных правонарушения).

В рамках мероприятия была представлена информация о награжденных сотрудниках Главного таможенного управления Нахчывана соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 января 2024 года и соответствующими приказами председателя Государственного таможенного комитета от 30 января 2024 года.

Подводя итоги мероприятия, начальник Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев упомянул, что руководствуясь рекомендациями и поручениями руководства комитета, необходимо добиться в Нахчыване более высоких результатов в области таможенного дела, своевременного и качественного выполнения поставленных задач, содействия торговле, повышения уровня прозрачности в деятельности таможенных органов, предотвращения контрабанды и других правонарушений в таможенной сфере, повышения удовлетворенности субъектов предпринимательства, граждан и сотрудников таможни, будут мобилизованы все возможности для надежной защиты национальной и экономической безопасности нашей страны", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!