Азербайджан будет иметь 50-процентную долю в предприятии в связи с маршрутом Баку-Тбилиси-Карс

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему документу, подписанному между правительствами Азербайджана и Грузии, будет создано совместное предприятие для управления железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Работа в этом направлении уже начата, подготовлены юридические документы, и в ближайшие дни ожидается создание совместного предприятия. Совместное предприятие создается на условиях владения сторонами 50-процентной доли в нем.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, после полного завершения работ по проекту все операции будут осуществляться этим предприятием.

"Основная работа совместного предприятия заключается в выполнении работ, связанных с проектом, установлении тарифов на грузоперевозки, перевозку грузов и решении оперативных вопросов в целом",- добавил Р.Рустамов.

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