Еще одна компания стала резидентом Агдамского промпарка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"ООО "Agdag" получило статус резидента Агдамского промышленного парка. Компания намерена создать на территории индустриального парка производство негашеной извести и перлита. При объеме инвестиций в 15 миллионов манатов предприятие намерено создать постоянные рабочие места для 100 человек", - говорится в публикации.

Отметим, что в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год, председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов сказал, что в текущем году в Агдамском промышленном парке планируется начало работы более пяти предприятий (предприятия по производству обоев, нескольких видов обуви, кровельных покрытий, трубных и коробчатых профилей, вентиляционного, противопожарного оборудования и различных металлических изделий и др.)

"Ожидается, что резиденты инвестируют в промышленный парк более 190 миллионов манатов и создадут более 1 700 рабочих мест. Продукция, которая будет производиться на этих промышленных предприятиях, в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а на следующем этапе будет экспортироваться под торговой маркой "Made in Azerbaijan". На сегодня резиденты промышленного парка инвестировали более 15,3 миллиона манатов, создано около 120 постоянных рабочих мест", - подчеркнул он.

Также отметим, что в Агдамском промышленном парке 21 субъекту предпринимательства присвоен статус резидента, а 6 предпринимателям – статус нерезидента.

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

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