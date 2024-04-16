Министр энергетики Азербайджана обсудил проекты ВИЭ с гендиректором IRENA

БАКУ /Trend/ - В рамках 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным директором агентства Франческо ла Камера.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, на встрече были обсуждены проекты, реализуемые в Азербайджане в области возобновляемых источников энергии, развитие сотрудничества между сторонами посредством ряда инициатив и платформ.

Были рассмотрены вопросы, связанные с мероприятием, приуроченным к проведению Азербайджаном инвестиционного форума IRENA для Центральной Азии в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также презентации отчета по инициативе "дорожных карт" по возобновляемым источникам энергии для стран "Восточного партнерства".

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим аспектам сотрудничества.

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