В Азербайджане состоялось заседание рабочей группы по разработке национального плана электромобильности

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы "Разработка национального плана по электромобильности", созданной приказом министерства энергетики Азербайджана.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве возобновляемых источников энергии при министерстве энергетики, открывая заседание вступительным словом, директор Агентства Джавид Абдуллаев отметил важность ускорения перехода к электромобильности и совершенствования нормативной правовой базы в соответствии с задачами, вытекающими из разработки национального плана.

Было отмечено, что в целях расширения сферы использования электромоторных транспортных средств и пунктов электрозарядки, привлечения субъектов предпринимательства к работам по созданию этих пунктов продолжаются необходимые мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы.

Начальник отдела водородных и "зеленых" технологий Агентства Рена Гумбатова проинформировала о проделанной работе и текущей ситуации. Были обсуждены предложения по плану действий по совершенствованию нормативной правовой базы, разработанному компанией Turan Energy, которая участвует в разработке национального плана.

Также были заслушаны мнения и предложения относительно моделей развития инфраструктуры пунктов электрозарядки по всей стране, а также обсуждены вопросы по углеродному налогу.

Отметим, что в заседании приняли участие представители входящих в рабочую группу и других заинтересованных структур.

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