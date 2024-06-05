В Азербайджане снова подорожала мука?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вновь подорожала мука.

Об этом Trend сообщили продавцы, занимающиеся реализацией этой продукции.

По их словам, 50-килограммовый мешок муки, который в предыдущие месяцы продавался за 26-27 манатов, в настоящее время предлагается в торговых точках по цене 30-32 маната и выше.

Эксперт-экономист Халид Керимли сказал Trend, что причиной является рост цен на пшеницу по сравнению с февралем-мартом.

"Но цены такие же, как в июле-августе прошлого года. Причина связана с ростом цен на фондовых биржах. Причиной же роста цен на биржах является поступление информации о низком уровне производительности в России и Европе. Это также влияет на цены. Причиной стремительного роста цен в определенное время были необоснованные утверждения о том, что Украина уйдет с рынка, а Россия не будет экспортировать зерно. Но этот период остался позади. Если после этого и будет рост цен, он будет очень незначительным", - сказал эксперт.

Ссылаясь на то, что цены снова упадут, когда начнется период сбора урожая зерновых, он сказал, что фондовые рынки опираются на прогнозы по производительности.

"Если зерна будет собрано много, а заказов будет мало, цены могут упасть", - сказал Керимли.

Отметим, что некоторое время назад также наблюдался рост цен на муку. Так, если в апреле цена на 50-килограммовый мешок муки составляла 25 манатов, в мае она достигла 27 манатов 35 гяпиков.

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