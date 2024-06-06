Стартовал второй день Бакинского энергетического форума (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 6 июня стартовал второй день Бакинского энергетического форума.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня в ходе панельных дискуссий будут обсуждаться такие темы как "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса", "Разведка и добыча в Каспийском регионе", "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане", "Роль человеческого капитала в успешном энергетическом переходе" и "Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29".

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

Поддержку Бакинскому энергетическому форуму оказывает министерство энергетики Азербайджанской Республики, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) главный партнер мероприятия. Впервые форум проходит при поддержке ОПЕК.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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