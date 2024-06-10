Владельцы карт "Азерпочт" теперь смогут расплачиваться посредством GooglePay

БАКУ /Trend/ - "Азерпочт" продолжает предлагать инновационные услуги, ориентированные на цифровые решения.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Так, через платформу, предоставленную ООО "MilliKart", владельцы карт "Азерпочт" могут осуществлять платежи бесконтактно, добавив платежные карты в GoogleWallet. Таким образом, пользователям не нужно будет носить карты с собой.

Отметим, что" Google Pay " - это электронная платежная система, сервис, позволяющий осуществлять платежи бесконтактно и быстро.

Клиенты могут воспользоваться этой услугой в различных торговых точках и заведениях общественного питания, поднеся свои мобильные телефоны к пост-терминалу, чтобы произвести оплату за секунды. Кроме того,"Google Pay" также является очень удобным платежным средством для онлайн-покупок.

Безопасное хранение карт в "GoogleWallet", а также возможность контролировать расходы через это приложение обеспечивают доступность услуги. Внедрение современных технологий способствует упрощению бизнес-процессов в "Азерпочт", повышению скорости передачи информации.

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