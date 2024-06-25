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Названо количество водителей в Азербайджане, получивших разрешение на перевозки автомобилями такси

Экономика Материалы 25 июня 2024 13:41 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Число водителей, получивших разрешение (пропускное удостоверение и пропускная карта) на пассажироперевозки автомобилями такси, превысило 7000 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Количество водителей такси, прошедших соответствующие тренинги, превысило 24 000 человек", - говорится в сообщении.

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