COP играет особенно важную роль в обеспечении инклюзивного участия - Джейкоб Верксман

БАКУ /Trend/ - COP играет особенно важную роль в обеспечении инклюзивного участия.

Об этом сказал на пресс-конференции представитель Европейской комиссии Джейкоб Верксман, сообщает Trend.

"Как я уже упоминал ранее, на COP29 наблюдается высокий уровень участия представителей государств-членов на государственном и правительственном уровнях, а также Совета Европы", - сказал он.

Верксман отметил, что, независимо от каких-либо разногласий, COP должна быть местом, где все стороны могут свободно участвовать и вести переговоры о действиях, связанных с климатом.

"Председательство в COP, безусловно, играет особенно важную роль в обеспечении и расширении полного и инклюзивного участия", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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