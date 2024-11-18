Назван профицит госбюджета Азербайджана за 2024 год

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана за январь-октябрь текущего года составили 31 миллиард 542,5 миллиона манатов, а расходы - 28 миллиардов 108,2 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend, со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, эти показатели на 19,4 процента и 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года соответственно.

Профицит государственного бюджета за январь-октябрь текущего года составил 3 миллиарда 437,3 миллиона манатов. За тот же период прошлого года в бюджете был дефицит в 217,8 миллиона манатов.

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