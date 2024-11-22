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Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Азербайджана и Израиля в сфере транспорта

Экономика Материалы 22 ноября 2024 17:19 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Азербайджана и Израиля в сфере транспорта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране министром транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в области воздушного транспорта, "умных" транспортных систем и цифровизации морского транспорта.

"Достигнута договоренность о создании соответствующей Рабочей группы в этом направлении и проведении обсуждений в этом контексте", - говорится в информации ведомства.

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