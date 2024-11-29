Смягчение стандартов по зарплатным кредитам продолжится

БАКУ /Trend/ - В III квартале этого года наблюдалось ужесточение кредитных стандартов по потребительским кредитам, в том числе по кредитным картам в целом. Банки в ходе опроса сообщили о смягчении стандартов кредитования по зарплатным кредитам.

Об этом говорится в результатах опроса по деятельности кредитования Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщает Trend.

Было отмечено, что респонденты прогнозируют, что в IV квартале текущего года продолжится смягчение стандартов по кредитам заработной платы и не будет никаких изменений в стандартах по кредитным картам.

"Согласно результатам опроса, на фоне роста процентных ставок спрос на потребительские кредиты в целом снизился незначительно. Согласно ответам респондентов, снижение произошло в основном за счет кредитных карт. Банки прогнозируют рост спроса на потребительские кредиты общего пользования, особенно кредитные карты в следующем квартале 2024 года.

Согласно результатам опроса, ликвидная позиция банка по потребительским кредитам и стоимость финансирования оказали ужесточающее влияние на стандарты кредитования. Изменение стандартов по потребительским кредитам произошло в основном за счет повышения процентных ставок.

По результатам опроса о деятельности по кредитованию за III квартал текущего года 75 процентов респондентов банков заявили об отсутствии изменений в уровне заимствований населения, а 25 процентов отметили умеренный рост. Индекс долгосрочной диффузии по уровню заимствований населения в III квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом текущего года не изменился", -отмечается в сообщении.

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