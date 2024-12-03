Годовая инфляция прогнозируется в пределах целевого диапазона - ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция, по прогнозам, останется в пределах целевого диапазона (4±2%) в 2024 и 2025 годах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Октябрьский прогноз ЦБА по инфляции на 2024 год составляет 5,1%.

"Ожидается, что номинальная эффективная ставка (NEM) внесет снижение на 1,24 процентных пункта, а другие факторы на - 1,72 процентных пункта. Октябрьский прогноз на 2024 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 процентных пункта по сравнению с июльским прогнозом. Основная причина - ревизия прогноза инфляции в сторону уменьшения у торговых партнеров. Ожидается, что по октябрьскому прогнозу к концу 2024 года инфляция у торговых партнеров составит 9,8% (июльский прогноз - 10,3%). Влияние этой ревизии на прогноз инфляции составляет -0,2 процентных пункта.

Октябрьский прогноз инфляции на 2025 год составляет 5,8%. На прогнозируемую годовую инфляцию на 2025 год будет оказывать возрастающее воздействие на 0,41 процентных пункта государственное потребление; потребление домохозяйств - на 1,61 процентных пункта, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (KİQİ) - на 3,33 процентных пункта, инфляция торговых партнеров - на 2,42 процентных пункта, другие факторы - на 0,16 процентных пункта, понижающее воздействие NEM - на 2,13 процентных пункта. Октябрьский прогноз до 2025 года пересмотрен в сторону повышения на 0,3 процентных пункта по сравнению с июльским прогнозом.

Согласно октябрьскому прогнозу, ожидается, что к концу 2025 года NEM укрепится на 7,9% (июльский прогноз - 8,7%). Влияние этой ревизии на прогноз инфляции составляет 0,22 процентных пункта.

Реализация прогнозов будет зависеть от изменения ряда внешних и внутренних инфляционных факторов. Основными факторами являются номинальный эффективный курс маната, инфляционные процессы в странах-партнерах, цены и тарифы на продукцию и услуги, цены на которые регулируются государством. В то же время изменение климата и рост производственных затрат могут повлиять на инфляцию через индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции. К другим внутренним факторам, которые могут повлиять на инфляцию, относится динамика совокупного спроса.

Инфляционные ожидания в текущем году изменились в разных направлениях по секторам. По результатам проведенного мониторинга реального сектора в секторе услуг было зафиксировано самое высокое ожидание роста цен по отраслям за прошедший период года. Однако из других секторов ожидания в отношении строительства и торговли продолжали оставаться в отрицательной зоне в течение последних 2 месяцев. В ненефтяном промышленном секторе в течение года наблюдалась волатильность, и в ожиданиях произошел переход из отрицательной зоны в положительную.

В промышленном секторе индекс цен в сентябре составил 0.07 (3.88 за соответствующий период прошлого года ), в торговле - 14.28 (2.35 за соответствующий период прошлого года), в строительстве - 0.29 (5.40 за соответствующий период прошлого года), а в секторе услуг - 21.59 (22.79 за соответствующий период прошлого года)", - отмечается в сообщении.

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