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С сегодняшнего дня страхование гражданской ответственности владельцев электромобилей в Азербайджане оформляется онлайн

Экономика Материалы 16 декабря 2024 15:35 (UTC +04:00)
С сегодняшнего дня страхование гражданской ответственности владельцев электромобилей в Азербайджане оформляется онлайн
Фото: Bolt

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня страхование гражданской ответственности владельцев электромобилей в Азербайджане оформляется онлайн

Как сообщает Trend, Союз юридических лиц "Бюро обязательного страхования" продолжает мероприятия с целью содействия обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. С сегодняшнего дня действует онлайн-оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электромобилей.

Это важное нововведение в сфере страхования транспортных средств в Азербайджане. Теперь владельцы электромобилей могут быстро получить сертификат страхования онлайн через официальные веб-страницы страховых компаний. Они также могут посетить официальный веб-сайт Бюро обязательного страхования и, выбрав из представленного списка страховую компанию, оформить онлайн-договор страхования своих электромобилей, перейдя непосредственно на официальную страницу выбранной ими компании.

Меры Бюро обязательного страхования в области электронизации служат развитию страховых услуг, защите прав страхователей и обеспечению доступа к страховым продуктам.

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