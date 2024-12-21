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Назван объем расходов в связи с началом деятельности ОАО с местными инвестициями в Азербайджане

Экономика Материалы 21 декабря 2024 12:34 (UTC +04:00)
Назван объем расходов в связи с началом деятельности ОАО с местными инвестициями в Азербайджане

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для начала деятельности ООО с местными инвестициями требуются 53 маната.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, для процедур после регистрации предусмотрены расходы в размере 18 манатов на приобретение усиленной подписи для бизнеса и 35 манатов на приобретение печати.

Отмечено, что электронная государственная регистрация ООО с местными инвестициями осуществляется бесплатно.

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