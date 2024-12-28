ЦБ Азербайджана назвал даты рассмотрения денежно-кредитной политики в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует рассмотреть свою денежно-кредитную политику в 2025 году восемь раз.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Решения Центробанка по параметрам процентного коридора будут обнародованы 22 января, 12 марта, 23 апреля, 11 июня, 23 июля, 10 сентября, 22 октября и 10 декабря.

Согласно информации, из указанных дат 22 января, 23 апреля, 23 июля и 22 октября оглашение решения будет сопровождаться пресс-конференцией.

Напомним, что на последнем заседании в 2024 году ЦБА принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.