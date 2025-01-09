Стало известно количество обуви, производимой ежедневно в Агдамском промышленном парке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Агдамском промпарке ежедневно производится 900-1100 пар обуви.

Как сообщает в четверг Trend, на обувной фабрике ООО BAFCO İnvest, расположенной в Агдамском промышленном парке, с 1 апреля 2024 года начато производство обуви различного назначения и полиуретановых ботинок.

Согласно информации, в фабрику было инвестировано в общей сложности 12 миллионов манатов. Все оборудование принадлежит немецкому бренду Desma. Производственная мощность завода составляет 360 тысяч пар в год обуви специального назначения и 150 тысяч пар в год полиуретановых ботинок.

На данный момент на фабрике работает 70 человек, из которых 50 — из Агдама и близлежащих районов. Недавно был введен двухсменный режим работы. К середине 2025 года планируется увеличить численность персонала до 100 человек.

ООО "BAFCO İnvest" в ноябре 2024 года получило сертификат соответствия EN ISO, что дает возможность экспортировать продукцию завода на рынки Европы и мира.

В 2024 году была произведена и реализована продукция исключительно для внутреннего рынка. Однако в связи с получением сертификата, компания планирует выйти на рынки стран СНГ и Европы. В настоящее время ведутся переговоры с Испанией, Италией, Чехией и Германией, которым уже отправлены образцы продукции.

Стоит отметить, что ООО "BAFCO İnvest" было зарегистрировано как резидент Агдамского промышленного парка в марте 2023 года. 19 сентября 2024 года завод был официально открыт при участии Президента Ильхама Алиева.

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