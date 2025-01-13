Какова ситуация с ценами на жилье в районах Баку, где будут построены новые станции метро?

БАКУ /Trend/ - Строительство в Баку новых станций метро приведет к дальнейшему развитию общественного транспорта, уменьшению дорожных заторов. Наряду с этим, появилась информация о том, что уже начали расти цены на жилье в районах столицы, где будут построены новые станции метро.

Данный факт подтвердил в понедельник Trend занимающийся риэлтерской деятельностью Орхан Рустамов.

Он отметил, что некоторые лица, ранее выставившие свои квартиры на продажу в этих районах, уже подняли цену на 50 манатов за квадратный метр.

"Новые линии метро укрепят транспортную инфраструктуру района и позволят проще и быстрее перемещаться по городу. Могут быть построены новые коммерческие объекты, офисы и жилые дома, что увеличит экономическое значение района", - добавил Рустамов.

Как сказал Trend эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, обеспечение территории общественным транспортом также влияет на цены на недвижимость.

"Это один из важных элементов формирования стоимости жилья. Но как изменится цена на жилье, покажет время", - отметил он.

В свою очередь эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов сказал Trend, что пока рано говорить о повышении стоимости жилья в районах расположения будущих станций метро.

"Строительство станций метро займет определенное время. Обычно за два года до открытия станции метро к этой территории начинает повышаться интерес", - добавил он.

Отметим, что 7 января Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам сказал, что в Баку будет построено еще 10 станций метро.

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