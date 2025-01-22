Alstom изучает возможности расширения в Узбекистане и Туркменистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Alstom активно расширяет свое присутствие в Центральной Азии, делая акцент на устойчивых решениях для железнодорожного транспорта, адаптированных к потребностям региона.

Об этом в интервью Trend заявил управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Джером Бойе.

"Наше присутствие в любом регионе, включая Центральную Азию, определяется операционными потребностями и стремлением соответствовать запросам наших клиентов", - отметил Бойе. Он подчеркнул, что успешное развитие Alstom в Казахстане открывает возможности для выхода на соседние рынки, такие как Узбекистан и Туркменистан: "Расширение на эти территории будет обусловлено потребностями клиентов в поддержке и развитии инфраструктуры. Мы стремимся к партнерству, которое создаёт ценность и повышает эксплуатационные возможности железнодорожных систем региона".

Бойе подчеркнул приверженность Alstom экологичным железнодорожным решениям, назвав электровозы компании основой её стратегии устойчивого развития. "Наши электровозы имеют самый низкий углеродный след среди доступных сегодня транспортных решений", - сказал он. Локомотивы Alstom, используемые в Казахстане и Азербайджане, демонстрируют высокие экологические показатели с выбросами всего 7,0 г CO2 на тонно-километр.

"Наши усилия соответствуют мировому стремлению к экологически чистым решениям и поддерживают цели Центральной Азии по модернизации транспортной инфраструктуры с минимальным воздействием на окружающую среду", - добавил Бойе.

Alstom также готова сотрудничать с местными партнёрами для поддержки региональных инициатив по модернизации. "Учитывая особенности местных рынков, мы можем адаптировать наши подходы и рассмотреть возможность создания производственных и сервисных мощностей в районах с высоким спросом", - отметил Бойе.

Он подчеркнул важность синхронизации инвестиций с целями регионального развития: "Мы верим, что сотрудничество с местными партнёрами позволяет нашим инвестициям способствовать более широким целям развития региона".

Alstom продолжает внедрять инновации, предлагая Центральной Азии современные технологии и экологически чистые транспортные решения. "Мы повышаем эффективность железнодорожного транспорта и способствуем созданию устойчивого будущего для региона", - заключил Бойе.