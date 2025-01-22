ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3,3% в 2025 году - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост экономики страны в 2025 году на 3,3 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1 процента. Рост в ненефтяных продуктах составил 6,2 процента.

В транспортном секторе рост составил 14,1, в сфере информации и связи - 11,4, в туристическом секторе - 12,9 процента.

Наши прогнозы положительные. В 2025 году мы прогнозируем рост экономики на 3,3 процента. Ожидается, что рост в секторе ненефтяного валового внутреннего продукта составит 5,2 процента", - добавил он.

Отметим, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7.25, нижний предел процентного коридора - 6.25, верхний предел процентного коридора - 8.25 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!