В Азербайджане в прошлом году отремонтировано 1088 судов и возвращено в эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - На действующих в составе ASCO предприятиях — Заводе по ремонту и строительству судов «Зых» и Заводе по ремонту судов «Бибиэйбат» — в 2024 году выполнены работы по ремонту 1088 судов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO).

Из общего числа ремонтных работ 870 относятся к межрейсовому навигационному ремонту, 8 — к капитальному ремонту, 20 — к доковому и 1 — к текущему. Эти работы в количестве 899 единиц выполнены на Заводе по ремонту и строительству судов «Зых». На Заводе по ремонту судов «Бибиэйбат» выполнены 100 межрейсовых навигационных ремонтов, 17 капитальных, 54 доковых и 18 текущих ремонтов, что в сумме составляет 189 единиц.

В 2024 году на ремонт было поставлено 27 судов, принадлежащих сторонним организациям.

Всего за последние пять лет на судоремонтных заводах ASCO выполнено 4707 ремонтных работ. Из них 195 судов принадлежали сторонним организациям.

Ремонт судов проводится в соответствии с требованиями международных регистров и конвенций. Во время ремонтных работ осуществляется очистка корпусов судов, замена основных и вспомогательных двигателей на современные модели с низким уровнем выбросов, которые минимально воздействуют на окружающую среду. С 2018 по 2023 год очищены корпуса 558 судов, установлены 105 вспомогательных и 16 основных двигателей.

На обоих заводах проводится постоянная работа по модернизации инфраструктуры для повышения качества и скорости ремонтных процессов. Внедрена система «Мониторинг судоремонта», которая позволяет планировать необходимые запчасти, материалы и контролировать выполнение работ в рамках утвержденных сроков и бюджета. Кроме того, успешно внедрен модуль PM системы SAP ERP для планирования ремонта и технического обслуживания судов.

ASCO уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и повышения энергоэффективности. В 2024 году на Заводе по ремонту судов «Бибиэйбат» были установлены солнечные панели общей площадью 512 кв. м.

Кроме того, оба завода предоставляют широкий спектр профессиональных услуг в области судоремонта. С 2017 года на Заводе по ремонту и строительству судов «Зых» было построено и сдано пять малых буксиров. В 2025 году планируется сдача еще одного судна этой серии.

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