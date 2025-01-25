Начинается строительство новых частных жилых домов в Загатале

БАКУ /Trend/ - Объединенная дирекция строящихся объектов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана начинает строительство новых частных жилых домов в Загатальском районе.

Как сообщает в субботу Trend, также будут проведены работы по реконструкции зданий и частных жилых домов в районе.

Так, в связи с этим уже стартовали работы в связи со строительством 34 частных жилых домов, реконструкции 9 многоквартирных домов и одного частного жилого дома.

Министерство поручило выполнение вышеуказанных работ обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "FIM Group" и заключило с ним договор на 3,9 миллиона манатов.

Отметим, что ООО "FIM Group" было зарегистрировано в 2018 году. Законным представителем компании является Ахмедзаде Фуад Алисолтан оглу.

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