Стали известны доходы Азербайджана от экспорта керамических изделий в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан экспортировал 11,8 тысячи тонн керамических изделий на сумму 2,6 миллиона долларов США.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 1,3 миллиона долларов США, или в 2,1 раза больше в стоимостном выражении и на 8,6 тысячи тонн, или в 3,7 раза больше по объему по сравнению с показателем 2023 года.

Экспорт керамических изделий за отчетный период составил 0,04 процента от общего объема экспорта страны.

В то же время в прошлом году в Азербайджан было импортировано керамических изделий на сумму 117,7 миллиона долларов США, что на 15 миллионов долларов США, или на 11,3 процента меньше, чем в 2023 году.

Объем импорта керамики за этот период составил 0,56 процента от общего импорта страны.

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