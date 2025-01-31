В Азербайджане увеличились поступления и выплаты по страхованию имущества

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было собрано 233,5 миллиона манатов страховых взносов по страхованию имущества.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 51,8 миллиона манатов или на 28,5 процента больше, чем в 2023 году.

При этом за отчетный период произведено страховых выплат по страхованию имущества на 37,9 миллиона манатов, что на 15,9 миллиона манатов или на 72,6 процента больше показателя 2023 года.

Отметим, что в течение 2024 года объем страховых сборов в Азербайджане составил 1,3 миллиарда манатов. Это на 130,6 миллиона манатов или на 10,7 процента больше показателей 2023 года.

Объем выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 752,7 миллиона манатов, что на 165,4 миллиона манатов или на 28,1 процента больше, чем годом ранее.

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