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Обнародован объем производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана

Экономика Материалы 5 февраля 2025 20:30 (UTC +04:00)
Обнародован объем производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана
Фото: Искусственный интеллект

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году объем производства продукции горнодобывающей промышленности в Азербайджане составил 41,2 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, объем производства продукции в горнодобывающей промышленности на 3,7 миллиарда манатов, или на 8,3% меньше, чем годом ранее. Так, в 2023 году объем производства продукции горнодобывающей промышленности в Азербайджане составил 44,9 миллиарда манатов.

В прошлом году объем производства в сфере добычи сырой нефти и природного газа составил 38 миллиардов манатов, что на 3,9 миллиарда манатов, или на 9,5% меньше, чем год назад. В 2023 году объем производства в области добычи сырой нефти и природного газа составил 41,9 миллиарда манатов.

За отчетный период объем производства в сфере добычи металлических руд в стране составил 382 миллиона манатов, в других отраслях горнодобывающей промышленности - 256 миллионов манатов, объем производства услуг в сфере горнодобывающей промышленности - 2,5 миллиарда манатов.

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