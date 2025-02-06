Названа сумма, вложенная резидентами в работы, проведенные в промпарке "Экономическая зона Аразской долины"

БАКУ /Trend/ - В работы, проведенные в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", резидентами вложено более 29,6 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что промышленный парк "Экономическая зона Аразской долины" в настоящее время насчитывает 16 резидентов и 2 нерезидента.

"Этими 18 субъектами предпринимательства планируется инвестировать в Промпарк в общей сложности более 130 миллионов манатов, создать более 1800 постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день в работу, проделанную в промышленном парке, резидентами инвестировано более 29,6 миллиона манатов, создано около 100 постоянных рабочих мест. Более 30 процентов Парка передано в пользование предпринимателям", - добавил он.

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