В Азербайджане увеличилось производство товарного газа

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане было добыто 50,6 миллиарда кубометров природного газа, а 38,7 миллиарда кубометров из произведенного газа было товарным.

Об ээтом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, добыча природного газа увеличилась на 2,1 миллиарда кубометров, или на 4,3 процента, по сравнению с предыдущим годом, а производство товарного газа увеличилось на 2,3 миллиарда кубометров, или на 6,2 процента.

Так, в 2023 году объем добытого в Азербайджане природного газа составил 48,5 миллиарда кубометров, объем произведенного товарного газа составил 36,4 миллиарда кубометров.

Отметим, что товарность - это процесс превращения товара, изначально не имеющего коммерческого назначения, в товар или услугу в соответствии с правилами рынка.

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