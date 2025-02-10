В Баку состоялась презентация годового отчета Всемирного банка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация "Отчета о мировом развитии" (World Development Report-WDR) за 2024 год, являющегося ежегодным глобальным отчетом Всемирного банка (World Bank).

Как сообщает в понедельник Trend, отчет этого года называется "Ловушка среднего дохода " и предлагает углубленный анализ проблем и возможностей, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, чтобы избежать ловушки среднего дохода и достичь статуса с высоким доходом.

На мероприятии были представлены основные месседжи WDR с акцентом на регион Европы и Центральной Азии. Поскольку Азербайджан является страной с высоким средним уровнем дохода, стремящейся достичь статуса страны с высоким уровнем дохода, ожидается, что обсуждение будет особенно важным для страны. Это предоставит политикам и экспертам возможность открыто обмениваться новыми идеями об экономическом развитии в Азербайджане и делиться извлеченными уроками, а также отразить выводы WDR и его значение в формировании будущей политики.

На презентации в пленарных и панельных дискуссиях высокого уровня приняли участие представители правительства Азербайджана и официальные лица Всемирного банка. Среди высокопоставленных участников Всемирного банка на презентации присутствуют главный экономист по Европе и Центральной Азии Ивайло Изворски, региональный директор департамента экономического развития Асад Алам, региональный директор по Южному Кавказу Роланд Прайс и региональный менеджер департамента экономической политики Антонио Нуцифора.

Как сказала региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, развитие человеческого капитала - ключевая задача для экономического роста Азербайджана.

"В 1993 году доход на душу населения в Азербайджане составлял 110 долларов США. К 2023 году Азербайджан стал страной со средним уровнем дохода - с доходом на душу населения, который в 60 раз выше - 6 660 долларов ВНД на душу населения по методу Атласа. Азербайджан успешно использует свои природные ресурсы для достижения впечатляющих результатов. Однако амбиции Азербайджана гораздо выше. Для того, чтобы стать страной с высоким уровнем дохода, потребуются не только физические инвестиции, но и, что не менее важно, дальнейшее развитие человеческого капитала, удержание талантов и институциональное укрепление, способствующие диверсификации экономики",- сказала она.

По ее словам, многие страны переживают стагнацию и с трудом переходят из категории стран со средним уровнем дохода в категорию стран с высоким уровнем дохода.

"С 1990-х годов только 34 странам со средним уровнем дохода удалось осуществить этот переход. Остальные, 108 стран на конец 2023 года, оказались в ловушке среднего дохода. С 1970 года средний доход на душу населения в странах со средним уровнем дохода никогда не превышал 10 процентов от уровня США", - сказала она.

По словам, Прайс в докладе говорится, что в современных условиях достичь статуса человека с высоким уровнем дохода будет сложнее из-за высокого уровня задолженности и старения населения в развивающихся странах, а также растущего протекционизма в странах с развитой экономикой.

Она отметила, что Всемирный банк ежегодно публикует Доклад о мировом развитии с 1978 года. Каждый доклад о мировом развитии содержит углубленный анализ того или иного аспекта экономического развития. Доклады о мировом развитии являются наиболее известным вкладом Всемирного банка в осмысление проблем развития.

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов заявил, что Азербайджан обладает необходимой инфраструктурой и базой для инноваций.

По его словам, благодаря этому, возможно сделать шаг в процветающее будущее.

Он отметил, что Азербайджан вложил очень большие инвестиции в инфраструктуру, энергетику и технологии.

"Это также составляет большую основу для будущего роста. Зарубежные технологии, экспертиза и передовая мировая практика успешно интегрированы в различные отрасли. Электронная коммерция, банковское дело и аналогичные меры являются признаками этого прогресса и достижений.

Следующим важным направлением нашей деятельности являются инновации. Это также имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного экономического успеха. Для этого необходимо поддерживать стартапы и предпринимателей.

Действительно, перед миром стоят серьезные вызовы. Если обратить внимание на партнерство между Азербайджаном и Всемирным банком, мы действительно сможем с успехом двигаться в будущее", - добавил он.

А заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли отметил, что существуют определенные трудности со структурой инвестиций, поскольку государственные инвестиции по-прежнему занимают большую долю, и для усиления диверсификации необходимо увеличить участие частного сектора в инвестициях.

Он отметил, что необходимо принять меры по стимулированию коммерческих секторов, чтобы избежать "ловушки среднего дохода".

"По состоянию на 1990 год только 34 страны смогли успешно перейти от статуса страны со средним уровнем дохода к статусу страны с высоким уровнем дохода. Большинство из них - страны, имеющие выход к морю. Нам очень важно поддерживать нашу нефтяную промышленность, чтобы избежать ловушки среднего дохода и диверсифицировать нашу экономику. Поскольку у нас нет прямого доступа к мировому океану, это также одно из препятствий.

Мы полностью согласны с подходом к инвестициям, инфузии и инновациям. В Азербайджане уже наблюдаются некоторые элементы второго этапа, связанные с инфузией, например, локализация автомобильной промышленности и другие. Однако её доля в ВВП составляет менее 25 процентов, и для её увеличения должны быть предприняты соответствующие меры.

Увеличение частных ненефтяных инвестиций в некоторой степени может помочь избежать "ловушки среднего дохода". В этом направлении мы стараемся сосредоточиться на крупных местных корпорациях, особенно в банковском и сервисном секторах.

Мы понимаем, что для диверсификации экономики и роста в ненефтяной промышленности необходимо вносить изменения в структуру, состав инвестиций. Мы должны увеличить долю частного сектора, более активно работать с частными компаниями и привлекать их к развитию ненефтяного сектора",- добавил он.