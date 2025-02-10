В Баку будут проведены работы по реконструкции парков и садов

БАКУ /Trend/ - В Баку будут проведены работы по ремонту, благоустройству и реконструкции парков и садов, тротуаров, дворов.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт", подведомственное ИВ города Баку, начало соответствующие работы.

Организация приступила к разработке проектно-сметной документации по выполнению указанных работ.

Учреждение прогнозирует, что на реализацию этих работ будет потрачено 3 миллиона манатов.

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