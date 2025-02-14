Средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Средняя скорость стабильного широкополосного интернета в Азербайджане в 2024 году составила 65,6 Мбит/с.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в социальной сети X.

"В 2024 году средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась на 30,3 Мбит/с по сравнению с 2023 годом, достигнув 65,6 Мбит/с", - отмечается в публикации министра.

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