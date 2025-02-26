Азербайджан и Китай обсудили инвестиционные возможности в различных сферах

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества между Инвестиционным холдингом Азербайджана и Китайской инвестиционной корпорацией.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Инвестиционный холдинг Азербайджана.

Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов встретился в Пекине с председателем Китайской инвестиционной корпорации Чжан Цинсуном.

На встрече состоялся обмен мнениями по глобальной макроэкономической ситуации, сотрудничеству между Инвестиционным холдингом Азербайджана и Китайской инвестиционной корпорацией в различных сферах и другим темам.

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