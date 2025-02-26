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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 февраля

Экономика Материалы 26 февраля 2025 09:22 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 февраля

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 26 февраля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7845 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0466 маната, а 100 российских рублей — 1.9700 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.7845

1 австралийский доллар

AUD

1.0757

1 белорусский рубль

BYN

0.5015

1 болгарский леви

BGN

0.9126

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1186

1 чешская крона

CZK

0.0716

1 китайский юань

CNY

0.2342

1 датская крона

DKK

0.2392

1 грузинский лари

GEL

0.6050

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

İNR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1491

10000 иранских риалов

İRR

0.0252

1 шведская крона

SEK

0.1601

1 швейцарский франк

CHF

1.9015

1 израильский шекель

İLS

0.4746

1 канадский доллар

CAD

1.1864

1 кувейтский динар

KWD

5.5112

100 казахских тенге

KZT

0.3406

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.4449

1 молдавский лей

MDL

0.0914

1 норвежская крона

NOK

0.1526

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6079

1 польский злотый

PLN

0.4307

1 румынский лей

RON

0.3586

100 российских рублей

RUB

1.9700

1 сербский динар

RSD

0.0152

1 сингапурский доллар

SGD

1.2703

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2333

1 турецкая лира

TRY

0.0466

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0407

100 японских йен

JPY

1.1375

1 новозеландский доллар

NZD

0.9710
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