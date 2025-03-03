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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 марта

Экономика Материалы 3 марта 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 марта.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.7710 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0465 маната, а 100 российских рублей — 1.9004 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.7710

1 австралийский доллар

AUD

1.0573

1 белорусский рубль

BYN

0.5301

1 болгарский леви

BGN

0.9021

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1164

1 чешская крона

CZK

0.0706

1 китайский юань

CNY

0.2333

1 датская крона

DKK

0.2375

1 грузинский лари

GEL

0.6104

1 гонконгский доллар

HKD

0.2186

1 индийская рупия

INR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1424

10000 иранских риалов

IRR

0.0251

1 шведская крона

SEK

0.1586

1 швейцарский франк

CHF

1.8854

1 израильский шекель

ILS

0.4716

1 канадский доллар

CAD

1.1771

1 кувейтский динар

KWD

5.5049

100 казахских тенге

KZT

0.3410

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4407

1 молдавский лей

MDL

0.0914

1 норвежская крона

NOK

0.1513

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6081

1 польский злотый

PLN

0.4238

1 румынский лей

RON

0.3559

100 российских рублей

RUB

1.9004

1 сербский динар

RSD

0.0150

1 сингапурский доллар

SGD

1.2598

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2253

1 турецкая лира

TRY

0.0465

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0409

100 японских йен

JPY

1.1306

1 новозеландский доллар

NZD

0.9524
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