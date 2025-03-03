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Азербайджан продолжает оставаться ключевым поставщиком газа для Болгарии - замминистра

Экономика Материалы 3 марта 2025 20:22 (UTC +04:00)
Азербайджан продолжает оставаться ключевым поставщиком газа для Болгарии - замминистра

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает оставаться ключевым поставщиком газа для Болгарии.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на приеме по случаю Национального дня Болгарии в Баку.

Выступая на мероприятии, Фариз Рзаев подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами.

"Азербайджан обеспечивает более 50 процентов потребления газа в Болгарии. Мы рассматриваем энергетику как стратегический сектор и стремимся к дальнейшему укреплению наших отношений в этой области", - отметил он.

Замминистра также добавил, что Болгария стала важным транзитным узлом для транспортировки азербайджанского газа в Европу, что является успешным примером двустороннего партнерства.

"Энергетическое сотрудничество является основой нашего стратегического партнерства, и мы надеемся на расширение взаимодействия в этой сфере", - сказал он.

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