Азербайджан, Казахстан и Грузия обсудили возможности более эффективного использования потенциала Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках проводимых в Баку мероприятий Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) состоялась трехсторонняя встреча председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова, генерального директора АО "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и председателя правления АО Национальной компании "Казахстанские железные дороги" Нурлана Сауранбаева.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече были обсуждены необходимые меры по налаживанию скоординированной деятельности по своевременной доставке контейнерных грузов, отправляемых из Китая в Европу, и организации функционирования совместного предприятия Middle Corridor Multimodal LTD, созданного между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией в целях обеспечения бесперебойной, надежной и эффективной работы международных коридоров.

Была подчеркнута региональная значимость сотрудничества основных транзитных стран Среднего коридора в грузоперевозках по железной дороге, а также важный вклад железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в направлении Восток-Запад с годовой пропускной способностью грузоперевозок в 5 миллионов тонн.

Стороны отметили успешное осуществление отправки первого контейнерного маршрутного поезда из казахстанского транспортно-логистического центра, который был введен в эксплуатацию в китайском Сиане.

В прошлом году было получено 287 блок-поездов, отправленных из Китая в Азербайджан и Европу, а в этом году проведена работа по увеличению этого числа до 600. Стороны подчеркнули важность совместных усилий по ускорению грузопотока через ТМТМ, что позволит вывести маршрут Китай-Центральная Азия-Азербайджан на новый глобальный уровень.

Стороны отметили, что объемы грузоперевозок могут быть увеличены в результате диверсификации совместной деятельности железнодорожных администраций для более эффективного использования потенциала Среднего коридора.

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