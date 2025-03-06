Назван объем азербайджанского импорта табака и табачных изделий

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджан были импортированы табак и табачные изделия на сумму 9,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 1,2 миллиона долларов США, или на 16,1% больше, чем в январе 2024 года.

В январе текущего года импорт табака и табачных изделий составил 0,47% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе этого года в Азербайджане потребителям были проданы напитки и табачные изделия на сумму 230,3 миллиона манатов.

Итоговый удельный вес товарооборота по напиткам и табачным изделиям составил 4,7%.