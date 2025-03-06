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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

Экономика Материалы 6 марта 2025 09:23 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 марта

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 марта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8366 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0467 маната, а 100 российских рублей — 1.8826 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7000

1 евро

EUR

1.8366

1 австралийский доллар

AUD

1.0789

1 белорусский рубль

BYN

0.5301

1 болгарский леви

BGN

0.9389

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1179

1 чешская крона

CZK

0.0735

1 китайский юань

CNY

0.2347

1 датская крона

DKK

0.2462

1 грузинский лари

GEL

0.6111

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

İNR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1931

10000 иранских риалов

İRR

0.0296

1 шведская крона

SEK

0.1671

1 швейцарский франк

CHF

1.9081

1 израильский шекель

İLS

0.4718

1 канадский доллар

CAD

1.1866

1 кувейтский динар

KWD

5.5132

100 казахских тенге

KZT

0.3422

1 катарский риал

QAR

0.4664

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4609

1 молдавский лей

MDL

0.0923

1 норвежская крона

NOK

0.1560

100 узбекских сомов

UZS

0.0132

100 пакистанских рупий

PKR

0.6077

1 польский злотый

PLN

0.4418

1 румынский лей

RON

0.3691

100 российских рублей

RUB

1.8826

1 сербский динар

RSD

0.0157

1 сингапурский доллар

SGD

1.2766

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2481

1 турецкая лира

TRY

0.0467

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0411

100 японских йен

JPY

1.1395

1 новозеландский доллар

NZD

0.9754
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